Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге завершаются работы по строительству моста в Октябрьском районе, говорят в мэрии. Открыть его планируют в конце октября.
Как сообщили на официальном городском портале, на мосту уже смонтировали освещение, впереди финальный этап – нанесение разметки, установка дорожных знаков, светофоров и двух остановочных комплексов.
Вместе с мостом собираются запустить дорогу с четырёхполосной проезжей частью от бульвара Вдохновения до улицы Любви, протяженностью 570 метров. В будущем рядом обещают посадить 200 деревьев и 30 тысяч кустарников.
«Протяжённость объекта составляет 312,5 метра, включая подходы к путепроводу длиной 209,7 метра и сам мост длиной 102,7 метра»,
– рассказали в администрации.
