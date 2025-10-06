Возрастное ограничение 18+
В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Тугулыме многодетной семье Колмаковых выдали земельный участок без всякой инфраструктуры. Ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил свердловским следователям разобраться в ситуации и подготовить доклад.
Речь идёт об участке на улице Хвойной. Как рассказали в свердловском отделении движения «Народный фронт», землю в этом месте выдавали 12 лет назад, но только одна семья решила строиться и жить здесь. Другие семьи отказались ехать в этот район. В итоге до сих пор Колмаковы испытывают трудности из-за отсутствия освещения и дорог.
Семья старается справляться с этим своими силами – ямы засыпают строительным мусором, песком и опилками, а от темноты спасаются фонариками.
Сообщается, что Колмаковы пробовали обращаться в администрацию, но там им отвечают, что все работы по строительству и ремонту проводится в плановом порядке в рамках муниципальной программы на 2021-2027 годы. Семья опасается, что их улица так и останется без внимания.
В информационном центре СК заявили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Ситуацию будет контролировать глава ведомства.
Речь идёт об участке на улице Хвойной. Как рассказали в свердловском отделении движения «Народный фронт», землю в этом месте выдавали 12 лет назад, но только одна семья решила строиться и жить здесь. Другие семьи отказались ехать в этот район. В итоге до сих пор Колмаковы испытывают трудности из-за отсутствия освещения и дорог.
«В дождливую погоду проехать или пройти невозможно – машины застревают в лужах, скорая помощь не может подъехать, такси отказываются приезжать. Члены семьи ходят на работу и учёбу по колено в грязи, дети идут в школу по опасной обочине без тротуаров»,
– говорят в «Народном фронте».
Семья старается справляться с этим своими силами – ямы засыпают строительным мусором, песком и опилками, а от темноты спасаются фонариками.
Сообщается, что Колмаковы пробовали обращаться в администрацию, но там им отвечают, что все работы по строительству и ремонту проводится в плановом порядке в рамках муниципальной программы на 2021-2027 годы. Семья опасается, что их улица так и останется без внимания.
В информационном центре СК заявили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Ситуацию будет контролировать глава ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию