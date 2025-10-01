Возрастное ограничение 18+
СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге учащийся четвёртого класса ударил беременную учительницу. Сначала в школе сказали, что женщина в порядке, но на следующий день педагог ушла на больничный.
Е1.ru, ссылаясь на городскую администрацию, пишет, что у мальчика, ударившего учительницу, во время урока физкультуры случился конфликт с другим учеником. Учитель физкультуры привёл ребёнка к классной руководительнице, она стала успокаивать его, и он, как заявили в мэрии, случайно ударил её рукой по спине.
В школе сообщили, что женщина никакой травмы не получила, скорую ей вызывать не стали, но на следующий день она не вышла на работу «в связи с плохим самочувствием в последние дни, до случившегося». Отмечается, что женщина находится на последнем сроке беременности.
