Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС

Свердловский областной суд частично удовлетворил жалобу жительницы Серова, чей дом полностью сгорел весной 2023 года. Женщина требовала взыскать с МЧС и частной пожарной охраны «Серов-Спас» более двух миллионов рублей, утверждая, что здание можно было спасти, если бы пожарные прибыли вовремя.Пожар начался с возгорания сухой травы, после чего пламя перекинулось на дом и надворные постройки. Ущерб впоследствии оценили в 2,19 миллиона рублей. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что виновницей трагедии стала сама хозяйка — якобы она не застраховала имущество и хранила у забора пиломатериалы, из-за чего огонь быстро распространился.Однако апелляция установила иное. Как выяснилось, пожарная машина прибыла на место только через 1 час 17 минут после вызова. Причиной задержки стали несогласованные действия диспетчеров МЧС и частной пожарной охраны. В день происшествия из-за большого числа возгораний вызов женщину перенаправили в «Серов-Спас», но прибывший расчёт был отправлен на другой пожар, а информацию об изменении маршрута в пожарно-спасательную часть не передали. Когда государственные пожарные всё же выехали, дом уже полностью сгорел.Назначенная судом пожарно-техническая экспертиза показала, что действия обеих служб противоречили нормативным документам и Боевому уставу, а также находились в прямой причинно-следственной связи с последствиями происшествия. В итоге областной суд признал вину МЧС и частной пожарной охраны в размере 40% и постановил взыскать с них солидарно материальный ущерб, услуги оценщика, судебную экспертизу и госпошлину. Общая сумма компенсации составила 931 786 рублей. В остальной части решение Серовского районного суда оставлено без изменений.