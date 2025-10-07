Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За девять месяцев 2025 года в Екатеринбурге стартовали 43 новых жилых проекта — столько же, сколько и в Санкт-Петербурге. По этому показателю столица Урала заняла второе место в России, уступив лишь Москве, где с января по сентябрь начато строительство 45 новостроек.Любопытной статисткой поделилось издание об уральской недвижимости «Квадратный метр». По данным ресурса, Екатеринбург не только сравнялся с северной столицей по числу проектов, но и обошёл её по общей площади вводимого жилья. Если в Петербурге в новых домах появится около 904 тысяч квадратных метров, то в Екатеринбурге — 969,7 тысячи. Это на 37% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.Ранее, летом 2025 года, Екатеринбург уже обогнал Краснодар по объёмам жилья в стадии строительства и вышел на третье место в стране. По итогам августа город ещё сильнее приблизился к Санкт-Петербургу: если месяцем ранее отставание составляло 199 тысяч квадратных метров, то сейчас — всего 141 тысячу. Если текущие темпы сохранятся, уже к началу 2026 года Екатеринбург может стать вторым городом России по объёмам жилищного строительства, уступая лишь Москве.Ссылаясь на аналитиков платформы bnMAP.pro, «Квадратный метр» пишет так же, что в целом по России в 2025 году наблюдается следующая тенденция: новостроек становится больше, но квартир в них — меньше. Так, в городах-миллионниках за девять месяцев стартовали продажи в 297 проектах — на 3,1% больше, чем годом ранее, однако их совокупная площадь снизилась почти на 12%.