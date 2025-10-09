Возрастное ограничение 18+

В Асбесте суд по иску матери отказал отцу погибшего бойца в выплате

17.34 Четверг, 9 октября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Асбесте отца военнослужащего, погибшего в зоне боевых действий, лишили права на получение социальной выплаты по иску матери.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что отец не принимал участие в воспитании своего сына, не поддерживал связь с ребёнком, алименты платил нерегулярно. Мужчина заявил в суде, что видеться с сыном ему мешала мать, но суд счёл этот довод несостоятельным.

«Поскольку мужчина не был ограничен в родительских правах, суд решил, что отец, самоустранившийся от воспитания сына, не может претендовать на статус члена семьи погибшего военнослужащего для получения социальных выплат»,

– рассказали в пресс-службе.


Решение суда уже вступило в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
За угрозы убийством бывшей жене жителя свердловского села наказали обязательными работами
09 октября 2025
Суд вернул работу уволенному металлургу за уходы со смены пораньше
01 октября 2025
Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
08 октября 2025
Екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь из окна, отправят в психлечебницу
06 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
19:56 Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным
17:34 В Асбесте суд по иску матери отказал отцу погибшего бойца в выплате
17:02 Свердловские офтальмологи начали диагностировать миопию у 10% детсадовцев
16:31 Жильцы екатеринбургского ЖК «Просторы» пожаловались на бродячих собак
16:13 Первоуральские врачи заменили уральцу тазобедренные суставы на эндопротезы
15:56 В Тавдинском округе посреди озера Тумба загадочно погиб сборщик клюквы
15:17 Свердловские власти объяснили разницу уровней оповещений при угрозе БПЛА
14:23 В Новоуральске «турагент» обманула 34 человека на 3,5 миллиона рублей
13:26 В Свердловской области в ДТП с мотоциклами, велосипедами и самокатами погибло 52 человека
12:06 Под Берёзовским на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
11:37 В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге хотят за один год построить новую школу
11:21 Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии
10:17 За угрозы убийством бывшей жене жителя свердловского села наказали обязательными работами
09:58 В Краснотурьинске подростки толпой напали на 16-летнюю сверстницу
09:47 На перекрёстке в Нижней Туре сбили 12-летнюю девочку
09:33 Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
21:07 Вопреки желанию екатеринбуржцев Патрушиху застроят и плотнее нормы
20:33 В Свердловской области за неделю родились 706 малышей
19:54 В Североуральске пара полицейских вымогала у предприятия щебень
19:45 «Водная» выставка стартует с четверга в библиотеке Белинского
19:12 В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве соседки
Все новости Свердловской области
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
Все новости России и мира
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
19:56 Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным
17:34 В Асбесте суд по иску матери отказал отцу погибшего бойца в выплате
17:02 Свердловские офтальмологи начали диагностировать миопию у 10% детсадовцев
16:31 Жильцы екатеринбургского ЖК «Просторы» пожаловались на бродячих собак
16:13 Первоуральские врачи заменили уральцу тазобедренные суставы на эндопротезы
15:56 В Тавдинском округе посреди озера Тумба загадочно погиб сборщик клюквы
15:17 Свердловские власти объяснили разницу уровней оповещений при угрозе БПЛА
14:23 В Новоуральске «турагент» обманула 34 человека на 3,5 миллиона рублей
13:26 В Свердловской области в ДТП с мотоциклами, велосипедами и самокатами погибло 52 человека
12:06 Под Берёзовским на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
11:37 В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге хотят за один год построить новую школу
11:21 Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии
10:17 За угрозы убийством бывшей жене жителя свердловского села наказали обязательными работами
09:58 В Краснотурьинске подростки толпой напали на 16-летнюю сверстницу
09:47 На перекрёстке в Нижней Туре сбили 12-летнюю девочку
09:33 Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
21:07 Вопреки желанию екатеринбуржцев Патрушиху застроят и плотнее нормы
20:33 В Свердловской области за неделю родились 706 малышей
19:54 В Североуральске пара полицейских вымогала у предприятия щебень
19:45 «Водная» выставка стартует с четверга в библиотеке Белинского
19:12 В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве соседки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK