В Асбесте суд по иску матери отказал отцу погибшего бойца в выплате
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Асбесте отца военнослужащего, погибшего в зоне боевых действий, лишили права на получение социальной выплаты по иску матери.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что отец не принимал участие в воспитании своего сына, не поддерживал связь с ребёнком, алименты платил нерегулярно. Мужчина заявил в суде, что видеться с сыном ему мешала мать, но суд счёл этот довод несостоятельным.
Решение суда уже вступило в законную силу.
«Поскольку мужчина не был ограничен в родительских правах, суд решил, что отец, самоустранившийся от воспитания сына, не может претендовать на статус члена семьи погибшего военнослужащего для получения социальных выплат»,
– рассказали в пресс-службе.
