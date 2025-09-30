Свердловские офтальмологи начали диагностировать миопию у 10% детсадовцев





– говорят в ведомстве. «Если в прошлом десятилетии это заболевание прогрессировало в основном у школьников старше 10 лет, то сейчас такую проблему медики всё чаще диагностируют у детсадовцев, начиная с 5-6 лет»,





– говорят в Минздраве. «Дисплеи планшетов и телефонов юные пользователи располагают слишком близко от глаз — на расстоянии около 20 сантиметров, при этом проводят у экрана не минуты, а часы. Врачи-офтальмологи уверены: именно гаджеты являются триггером развития рефракционной патологии»,





– говорят врачи. «Глаза нуждаются в том, чтобы смотреть вдаль, в этот момент аккомодационная мышца расслабляется естественным образом, поэтому так важно проводить время на свежем воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

