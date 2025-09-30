Возрастное ограничение 18+
Свердловские офтальмологи начали диагностировать миопию у 10% детсадовцев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские врачи призвали родителей следить за зрением своих детей. По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день миопия диагностируются у 10% детей детсадовского возраста.
По словам главного внештатного детского офтальмолога министерства здравоохранения области Елены Степановой, к 10-11 классу заболеваемость миопией возрастает до 70%. Она подчеркивает, что это серьёзная проблема, поскольку до 18 лет лечение невозможно.
Причины такого развития миопии разные, но врачи связывают такую динамику с образом жизни современных детей. Согласно исследованиям, на которые ссылается ведомство, из-за гаджетов близорукость выросла в восемь раз.
Поэтому специалисты призывают запрещать детям дошкольного возраста пользоваться гаджетами, а учащихся начальной школы ограничивать 40 минутами в день. Офтальмологи напоминают, что хорошей профилактикой миопии являются прогулки – не менее двух часов в день.
«Если в прошлом десятилетии это заболевание прогрессировало в основном у школьников старше 10 лет, то сейчас такую проблему медики всё чаще диагностируют у детсадовцев, начиная с 5-6 лет»,
– говорят в ведомстве.
«Дисплеи планшетов и телефонов юные пользователи располагают слишком близко от глаз — на расстоянии около 20 сантиметров, при этом проводят у экрана не минуты, а часы. Врачи-офтальмологи уверены: именно гаджеты являются триггером развития рефракционной патологии»,
– говорят в Минздраве.
«Глаза нуждаются в том, чтобы смотреть вдаль, в этот момент аккомодационная мышца расслабляется естественным образом, поэтому так важно проводить время на свежем воздухе»,
– говорят врачи.
