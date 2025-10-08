Возрастное ограничение 18+
Первоуральские врачи заменили уральцу тазобедренные суставы на эндопротезы
Фото: Минздрав Свердловской области
В Свердловской области 54-летнему местному жителю, страдавшему из-за разрушенных тазобедренных суставов, специалисты отделения травматологии Первоуральской городской больницы установили эндопротезы.
Его историю рассказали в региональном Минздраве. По словам пациента, сильные боли начались около двух лет назад. Он не мог ни ходить, ни сидеть, ни спать. Ситуацию усугубляли лишний вес, возраст и перенесённый ранее COVID-19.
Мужчина долго искал спасение в местных медицинских учреждениях, но потом узнал о том, что в Первоуральске делают операции по эндопротезированию. Ему согласились помочь, и уже в августе провели операцию на одной ноге – протез хорошо прижился. В конце сентября ему провели вторую операцию. Теперь боли его не мучают.
