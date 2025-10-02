Возрастное ограничение 18+
В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге хотят за один год построить новую школу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге уже в этом году собираются начать строительство школы на 1800-2000 учеников.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, заместитель городского главы Рустам Галямов проинспектировал подготовку площадки под строительство школы. По его словам, возможность подключения к коммуникационным сетям и состояние подъездных дорог позволяют начать возведение объекта. Построить школу хотят за год.
Также сообщается, что у школы собираются сделать уникальную архитектуру.
«Постараемся реализовать проект максимально оперативно, так как потребность в школе в этом микрорайоне крайне высока. Рассчитываем, что строительство удастся завершить в течение года – соответствующий успешный опыт у нас уже имеется»,
– сказал Галямов.
