За угрозы убийством бывшей жене жителя свердловского села наказали обязательными работами
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мировой судья Первоуральского судебного района приговорил жителя села Новоалексеевское к 150 часам обязательных работ за угрозы убийством бывшей жене.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в апреле 2025 года у бывших супругов произошёл конфликт из-за раздела имущества. Во время скандала мужчина схватил когда-то любимую им женщину за шею и пообещал убить. Потерпевшая, испугавшись, позвала дочь на помощь. Увидев дочь, мужчина отпустил её мать и ушёл из квартиры.
После случившегося женщина обратилась в полицию, и на её бывшего мужа возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).
Приговор пока не вступил в законную силу.
«Суд, учитывая характер преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, а также личность подсудимого, назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ»,
– рассказали в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
