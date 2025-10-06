Возрастное ограничение 18+
Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один из водителей екатеринбургского трамвая рассказал Вечерним ведомостям, что подростки не только нападают на транспорт, но и угрожают им в интернете.
Водители сталкиваются с хулиганством сразу на нескольких конечных остановках («кольцах») в Екатеринбурге, но особенно страшная ситуация на Вторчермете и Керамике, где подростки ведут себя развязно, агрессивно, не боясь порой даже применять насилие в отношении сотрудников «Гортранса» – водителей и кондукторов, говорит он.
Также водитель отметил, что в социальных сетях подростки призывают к насилию, и ему неизвестно, чтобы кто-то понёс за это наказание.
По его словам, это длится уже более девяти месяцев – с конца 2024 года, и за это время ни полиция, ни руководство «Гортранса» не нашли действенных мер.
Напомним, на этой неделе было опубликовано письмо заместителя мэра Екатеринбурга Рустама Галямова к начальнику городского УМВД Виктору Позняку с просьбой принять меры против систематического подросткового хулиганства на Вторчермете и Керамике, ставящего под угрозу бесперебойную работу общественного транспорта в этих районах.
«Эти отморозки доходят до того, что вскрывают кабины второго вагона и портят там оборудование»,
– утверждает водитель трамвая.
