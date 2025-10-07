Возрастное ограничение 18+

Вопреки желанию екатеринбуржцев Патрушиху застроят и плотнее нормы

21.07 Среда, 8 октября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Левый берег реки Патрушихи в Екатеринбурге в ближайшие годы может стать одной из самых плотно застроенных территорий города. На это указывают эксперты издания «Квадратный метр».

Городская администрация утвердила установление подзоны для участка площадью 1,7 гектара, расположенного между рекой и улицей Походной. Согласно проекту, на этом участке планируется возвести до 51,3 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 30,1 тысячи квадратных метров на один гектар — почти вдвое больше градостроительного норматива, установленного для Екатеринбурга.

Это уже не первый участок в долине Патрушихи, получивший разрешение на сверхплотную застройку. Ещё летом 2025 года на общественных обсуждениях рассматривался аналогичный проект для соседней территории площадью 2,7 гектара, где также допустили строительство до 72 тысяч квадратных метров жилья, что превышает норматив почти в два раза.

Планы освоения долины Патрушихи обсуждаются с 2022 года. Тогда был представлен масштабный проект жилого комплекса у подножия Уктусских гор. Жители Екатеринбурга неоднократно высказывали несогласие с идеей плотной застройки долины. Во время общественных обсуждений горожане отмечали, что городу не хватает рекреационных пространств и зелёных зон, а также напоминали о исторической значимости этого места: именно у русла Патрушихи в начале XVIII века был основан Уктусский завод — первое промышленное предприятие на территории современного города.

Как видим, вопреки желаниям екатеринбуржцев, городская власть отрабатывает чужие хотелки по освоении всё больших территорий. Патрушиха, при этом, постепенно превращается из природной долины в «долину бетона» с высокой плотностью населения, превышающей все нормы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
