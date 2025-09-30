Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за неделю родились 706 малышей

20.33 Среда, 8 октября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За минувшую неделю в Свердловской области на свет появились 706 новорождённых — 357 мальчиков и 349 девочек. Этими данными поделилось Министерство здравоохранения через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».

По данным регионального Минздрава, среди новорожденных — девять пар близнецов. Большинство молодых мам — женщины до 35 лет (таких 557 из рожениц прошлой недели). Однако 349 свердловчанок стали мамами уже после этого возраста, что, по мнению специалистов, подтверждает устойчивый тренд на осознанное родительство.

Для двух женщин прошедшая неделя стала особенно значимой — они родили своих седьмых по счёту детей. Ещё 88 малышей стали третьими детьми в своих семьях.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
