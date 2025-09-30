В Свердловской области за неделю родились 706 малышей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшую неделю в Свердловской области на свет появились 706 новорождённых — 357 мальчиков и 349 девочек. Этими данными поделилось Министерство здравоохранения через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».По данным регионального Минздрава, среди новорожденных — девять пар близнецов. Большинство молодых мам — женщины до 35 лет (таких 557 из рожениц прошлой недели). Однако 349 свердловчанок стали мамами уже после этого возраста, что, по мнению специалистов, подтверждает устойчивый тренд на осознанное родительство.Для двух женщин прошедшая неделя стала особенно значимой — они родили своих седьмых по счёту детей. Ещё 88 малышей стали третьими детьми в своих семьях.