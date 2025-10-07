Возрастное ограничение 18+

Родители оценили условия в детских садах Свердловской области

09.25 Четверг, 16 октября 2025
Общественный совет при Министерстве образования Свердловской области подвел итоги независимой оценки качества условий образовательной деятельности. По данным Министерства, в 2025 году в ней приняли участие 1092 организации.

Независимая оценка качества (НОКО) охватила организации общего и дошкольного образования, а именно 1085 детских садов и 7 школ, расположенных на территории Свердловской области. Онлайн-анкетирование прошли 103 239 респондента – обучающиеся старше 14 лет и родители (законные представители) обучающихся.

В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2022 году этот показатель составлял 93,06 балла, а в 2025 году — 97,45 балла, что соответствует оценке «отлично», согласно градации сайта bus.gov.ru. На практике это означает, что ежегодно происходят качественные улучшения условий осуществления образовательной деятельности.

По итогам проведения независимой оценки учреждениями будут сформированы планы мероприятий по устранению недостатков. Это позволит и далее совершенствовать качество предоставления услуг образовательных организаций.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
