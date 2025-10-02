Возрастное ограничение 18+
20 человек в Екатеринбурге пожаловались на магазин мебели
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 20 человек обратились в Роспотребнадзор с жалобами на магазины «SV-мебель».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, во всех случаях люди заключили договоры на приобретение кухонной мебели со встроенной техникой и оплатили заказы, но товары в указанные в договорах сроки так и не получили. Представители компании при этом на контакт с покупателями не выходят.
В связи с этим специалисты северного екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора, куда обратились покупатели, подготовили групповой иск к ООО «Севилль».
Тем, кто пострадал от компании, предлагают присоединиться к исковому заявлению. Для этого можно обратиться в консультационный пункт для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Екатеринбург, улица Авангардная, 5 «а»). Он работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Также позвонить по телефону: (343)307-39-39 (4055).
