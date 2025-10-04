В Екатеринбурге на три дня закроют движение по улице Артинской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ноябре три дня нельзя будет проехать по улице Артинской от 34-го до 31-го дома. Там будут прокладывать газопровод.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, работы будут проводиться в нерабочие дни – со 2 по 4 ноября, чтобы минимизировать неудобства, связанные с закрытием участка дороги. Ставить газопровод будут специалисты АО «Екатеринбурггаз».Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Артинской – Мастеров – Подгорной – Армавирской – переулку Книжному.