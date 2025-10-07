Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на 12 часов задержали вылет в Анталью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания Azur Air отложила вылет из Екатеринбурга в Анталью на 12 часов. По данным онлайн-табло Кольцово, самолёт должен был покинуть воздушную гавань в 03.35, но вылет перенесли на 16.00.
Из-за чего произошла такая задержка точно неизвестно. По информации Е1.ru, сломалась какая-то деталь, и теперь нужно, чтобы из Москвы доставили новую – на замену. Пассажиры недовольны тем, что несмотря на длительное ожидание, им дали только воду – питание не организовали, в гостиницу не заселили.
В Azur Air пока произошедшее не комментировали. В Уральской транспортной прокуратуре уже сообщили, что их сотрудники уже начали проверку. Также в ведомстве добавили, что в настоящий момент пассажиров заселяют в гостиницу и организуют для них питание.
