Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге спасли пострадавшую в ДТП девушку с минимальными шансами на жизнь
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи городской больницы №36 «Травматологическая» в Екатеринбурге спасли девушку, у которой после ДТП практически не было шансов выжить.
Как сообщили в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», у девушки были тяжелейшие травмы: ЧМТ, переломы рёбер, разрыв печени, множественное повреждение костей таза, перелом плечевой кости и позвоночника, а также открытые переломы правого бедра и голени. Состояние осложнялось тромбами, закупоривавшими сосуды, и нарушением функций нескольких органов.
Сначала хирурги выполнили операцию на органах брюшной полости, чтобы остановить кровотечение, после чего травматологи-ортопеды зафиксировали сломанные кости с помощью аппаратов наружной фиксации, рассказал заведующий травматологическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Евгений Козлов.
После двух месяцев в больнице девушка смогла вернуться домой.
Как сообщили в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», у девушки были тяжелейшие травмы: ЧМТ, переломы рёбер, разрыв печени, множественное повреждение костей таза, перелом плечевой кости и позвоночника, а также открытые переломы правого бедра и голени. Состояние осложнялось тромбами, закупоривавшими сосуды, и нарушением функций нескольких органов.
Сначала хирурги выполнили операцию на органах брюшной полости, чтобы остановить кровотечение, после чего травматологи-ортопеды зафиксировали сломанные кости с помощью аппаратов наружной фиксации, рассказал заведующий травматологическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Евгений Козлов.
После двух месяцев в больнице девушка смогла вернуться домой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские врачи спасли 26-летнего мужчину после тяжёлого ДТП
30 сентября 2025
30 сентября 2025