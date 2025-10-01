Кредиторы часто звонили екатеринбурженке и дозвонились до штрафа





– напомнили приставы. «При взаимодействии с должником количество телефонных переговоров должно быть не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге штрафом наказали финансовую организацию, которая слишком часто звонила местной жительнице, чтобы напомнить ей о долгах.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, только за одну неделю женщине позвонили 127 раз, тем самым нарушив Федеральный закон № 230-ФЗ. Поэтому приставы составили на кредиторов протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого организации назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.