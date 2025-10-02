Возрастное ограничение 18+

В южной части Екатеринбурга планирующийся жилой комплекс «ужали» ради парка

19.18 Вторник, 7 октября 2025
Иллюстрация: Квадратный метр
Редкий случай: в проект планировки нового микрорайона внесены изменения с тем, чтобы жилых домов было меньше, зато появился бы парк. Речь идёт о микрорайоне «Уральский сад» (ранее известном как «Патрушихинские пруды»).

Как указывают эксперты издания «Квадратный метр», утверждение обновлённой редакции документа делает акцент на экологичность и комфортную городскую среду. Согласно новой концепции, в границах улиц Ротная — Комбинатская — Умельцев не будут возводить жилые дома, как предполагалось ранее. На этом участке решено разбить парк. Таким образом, вместо плотной застройки северо-восточная часть микрорайона станет зелёной зоной отдыха.

Изменения повлекли пересмотр параметров всего проекта. Если изначально планировалось построить около 757 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на 25,3 тысячи жителей, то теперь объём застройки составит 629,5 тысячи квадратных метров. Это на 17% меньше, чем предполагалось изначально. Соответственно, число новосёлов сократится до 21 тысячи человек. Также уменьшены площади, отведённые под коммерческие помещения, и количество парковочных мест в наземных и подземных паркингах.

Застройкой «Уральского сада» занимается тюменская компания «Страна Девелопмент». Микрорайон площадью 147 гектаров расположится между посёлками Совхозный и Солнечный. Сейчас ведётся строительство первого квартала — «Заповедного», где возведут четыре дома высотой от 9 до 24 этажей. Первый из них планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
