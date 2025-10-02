В Екатеринбурге осуждена женщина-водитель, сбившая пешехода на «зебре»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пешехода. На скамье подсудимых оказалась 69-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Toyota Tercel».Следствием и судом установлено, что 2 сентября 2024 года около 13.10 женщина, двигаясь по Чусовскому тракту в Академическом районе, приближалась к нерегулируемому пешеходному переходу. При этом она продолжила движение со скоростью не менее 85 километров в час и не убедилась в отсутствии пешеходов. Проявив небрежность и нарушив пункты 1.3, 1.5, 10.1 и 14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, водитель не заметила переходящую дорогу женщину и совершила наезд. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.Во время судебного заседания подсудимая вину не признала, однако представленные доказательства позволили суду установить её причастность к трагедии.По приговору суда женщина признана виновной по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил её права управлять транспортными средствами сроком на два года и обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.