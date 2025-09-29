Возрастное ограничение 18+
Проверка пассажиров в метро Екатеринбурга станет строже
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В метрополитене Екатеринбурга предупредили, что в ближайшее время от пассажиров начнут требовать включать экраны телефонов, фотоаппаратов, персональных компьютеров и других устройств с дисплеями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал метро.
Объясняют это изменившимся законодательством (не называя номера закона), и тем, что в корпусе можно пронести взрывоопасные или запрещенные к перевозке вещества.
У пассажиров просят заранее озадачиться о предъявлении работающего экрана устройства и не допускать, чтобы оно было разряженным во время прохождения досмотра.
Также в пресс-службе метро добавили, что фотографии, сообщения и приложения на телефоне не интересуют службу безопасности.
Отметим, что ранее пассажиры екатеринбургского метрополитена неоднократно жаловались на проверку и очереди при досмотре, указывая на то, что в метро Москвы и Санкт-Петербурга проверки ручной клади выборочные. В метрополитене парируют это необходимостью обеспечения безопасности.
«Проверка работоспособности электронных устройств посредством их включения станет частью стандартного процесса досмотра, наряду с проходом через рамки металлодетектора и сканированием ручной клади в рентгенотелевизионных установках», – добавили в ЕМУП «Метрополитен».
