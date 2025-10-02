Свердловский Росреестр нашёл 25 нарушений при наименовании географических объектов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты свердловского управления Росреестра нашли 25 нарушений при наименовании географических объектов на дорожных знаках и указателях.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, нарушения выявили в 11 районах: Алапаевском, Богдановичском, Белоярском, Камышловском, Талицком, Туринском, Слободо-Туринском, Ирбитском, Красноуфимском, Артинском, Кушвинском. В управлении также пояснили, что таблички проверяют ради сохранения наименований как части исторического и культурного наследия народов России.Местные жители также могут сообщать об ошибках на дорожных знаках и указателях либо в документах и изданиях в Росреестр по телефону: +7(343) 297-79-97.В ведомстве также напомнили, что для должностных лиц, согласно статье 19.10 КоАП РФ, за искажения или произвольную замену наименований предусмотрен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.