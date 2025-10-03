Арендатор участка в Нижнесергинском районе нанёс ущерб природе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнесергинском районе Свердловской области прокуратура через суд взыскала с арендатора лесного участка — производственно-сельскохозяйственного кооператива «Совхоз Накаряковский» — ущерб. Своими неосторожными действиями арендатор уничтожил плодородный слой.Проверка, проведённая прокуратурой района, выявила, что на арендуемом участке лесного фонда предприятие, занимавшееся заготовкой древесины, самовольно сняло верхний плодородный слой почвы. Глубина снятого слоя превышала один метр, ширина — около полутора метров, общая площадь нарушенного грунта составила 72 квадратных метра.По данным специалистов, такие действия нанесли почвенному покрову значительный вред: естественное восстановление участка потребует длительного времени, а экосистема понесла ущерб на сумму более 115 тысяч рублей.В отношении председателя кооператива прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 8.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение правил заготовки древесины). Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовало руководителя организации на 10 тысяч рублей, штраф был уплачен.Кроме того, прокуратура направила в Нижнесергинский районный суд иск о взыскании ущерба, причинённого окружающей среде. Суд удовлетворил требования в полном объёме, и решение уже исполнено.