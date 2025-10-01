Возрастное ограничение 18+
Микрокляксы помешали жительнице посёлка Лобва отправится в отпуск
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Верхотурский районный суд Свердловской области обязал Министерство внутренних дел выплатить жительнице посёлка Лобва 110 тысяч рублей компенсации за испорченный отпуск. Причиной судебного разбирательства стали микроскопические пятна тонера — «микрокляксы» — в её загранпаспорте, из-за которых женщина не смогла вылететь на отдых.
Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года женщина приобрела туристическую путёвку в Египет стоимостью 93 тысячи рублей. Полёт был запланирован на 29 декабря, однако на паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга документ вызвал подозрение у пограничников: в графе «Фамилия» виднелась будто бы дописанная от руки буква «Д». Паспорт признали недействительным и изъяли, а путешествие не состоялось.
Проверка установила, что никаких изменений в паспорт истицы внесено не было — на странице просто размазались частицы тонера при печати, из-за чего образовались микрокляксы, визуально напоминающие ручную приписку. Тем не менее, документ был признан непригодным к использованию, а ответственность за брак возложена на подразделение паспортно-визовой службы МВД.
Суд взыскал с МВД России за счёт казны государства: 93 000 рублей — за несостоявшийся тур, 10 000 рублей — компенсация морального вреда, 7 000 рублей — судебные расходы. Общая сумма выплат составила 110 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
