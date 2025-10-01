Микрокляксы помешали жительнице посёлка Лобва отправится в отпуск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Верхотурский районный суд Свердловской области обязал Министерство внутренних дел выплатить жительнице посёлка Лобва 110 тысяч рублей компенсации за испорченный отпуск. Причиной судебного разбирательства стали микроскопические пятна тонера — «микрокляксы» — в её загранпаспорте, из-за которых женщина не смогла вылететь на отдых.Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года женщина приобрела туристическую путёвку в Египет стоимостью 93 тысячи рублей. Полёт был запланирован на 29 декабря, однако на паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга документ вызвал подозрение у пограничников: в графе «Фамилия» виднелась будто бы дописанная от руки буква «Д». Паспорт признали недействительным и изъяли, а путешествие не состоялось.Проверка установила, что никаких изменений в паспорт истицы внесено не было — на странице просто размазались частицы тонера при печати, из-за чего образовались микрокляксы, визуально напоминающие ручную приписку. Тем не менее, документ был признан непригодным к использованию, а ответственность за брак возложена на подразделение паспортно-визовой службы МВД.Суд взыскал с МВД России за счёт казны государства: 93 000 рублей — за несостоявшийся тур, 10 000 рублей — компенсация морального вреда, 7 000 рублей — судебные расходы. Общая сумма выплат составила 110 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.