Об утренних и ночных туманах предупреждают в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Ближайшие ночи в Свердловской области обещают быть туманными. Также туман будет сохраняться в утренние часы, предупреждают синоптики.
Сегодня, 6 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, днём +9...14°C. Ветер слабый.
В столице Урала без осадков, днём +11...+13°C.
Во вторник, 7 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 0...+3°C, при прояснении до -5°C; днём +9...+14°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге без осадков, ночью 0...+2°C, днём +11...+13°C.
В среду, 8 октября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью -4...+1°C, днём +8...+13°C. Ветер слабый.
В уральской столице без осадков, ночью около 0°C, днём +11...+13°C.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
