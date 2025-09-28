Туманные утра и сухие дни: прогноз погоды для Екатеринбурга и области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Как сообщили в Уральском Гидрометцентре, с 6 по 8 октября ночью и утром местами возможен туман, ветер ожидается слабый и неустойчивый.Температура воздуханочью составит от 0 до +5°, при прояснении до –5°, днем — 9–14°.ночные температуры будут около 0,+3°, при прояснении до –5°, днем — 9–14°.похолодает до –4,+1° ночью и 8–13° днем.В Екатеринбурге в эти дни осадков не ожидается, ночью температура будет держаться около 0,+2°, днем — около +12°.По прогнозу синоптиков,погода начнет меняться. На крайнем севере, в горных районах и местами на востоке области возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег. На юге региона по-прежнему будет преимущественно сухо. Ветер усилится до 4–9 м/с, температура ночью составит 0,+5°, днем — 7–12°, на севере и востоке ночью около 0°, днем +2,+7°.