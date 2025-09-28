Возрастное ограничение 18+
Туманные утра и сухие дни: прогноз погоды для Екатеринбурга и области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Как сообщили в Уральском Гидрометцентре, с 6 по 8 октября ночью и утром местами возможен туман, ветер ожидается слабый и неустойчивый.
Температура воздуха 6 октября ночью составит от 0 до +5°, при прояснении до –5°, днем — 9–14°. 7 октября ночные температуры будут около 0,+3°, при прояснении до –5°, днем — 9–14°. 8 октября похолодает до –4,+1° ночью и 8–13° днем.
В Екатеринбурге в эти дни осадков не ожидается, ночью температура будет держаться около 0,+2°, днем — около +12°.
По прогнозу синоптиков, с 9 по 10 октября погода начнет меняться. На крайнем севере, в горных районах и местами на востоке области возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег. На юге региона по-прежнему будет преимущественно сухо. Ветер усилится до 4–9 м/с, температура ночью составит 0,+5°, днем — 7–12°, на севере и востоке ночью около 0°, днем +2,+7°.
Температура воздуха 6 октября ночью составит от 0 до +5°, при прояснении до –5°, днем — 9–14°. 7 октября ночные температуры будут около 0,+3°, при прояснении до –5°, днем — 9–14°. 8 октября похолодает до –4,+1° ночью и 8–13° днем.
В Екатеринбурге в эти дни осадков не ожидается, ночью температура будет держаться около 0,+2°, днем — около +12°.
По прогнозу синоптиков, с 9 по 10 октября погода начнет меняться. На крайнем севере, в горных районах и местами на востоке области возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег. На юге региона по-прежнему будет преимущественно сухо. Ветер усилится до 4–9 м/с, температура ночью составит 0,+5°, днем — 7–12°, на севере и востоке ночью около 0°, днем +2,+7°.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Снег и дождь прогнозируются в Свердловской области
01 октября 2025
01 октября 2025
Похолодание до -6°C прогнозируют в Свердловской области
03 октября 2025
03 октября 2025
Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
26 сентября 2025
26 сентября 2025