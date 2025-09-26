Возрастное ограничение 18+
25-этажки хотят построить во Втузгородке на месте сталинских двухэтажек
Иллюстрация: документация проекта
Высотные дома до 25 этажей намерены построить в квартале, ограниченном улицами Ботаническая — Мира — Первомайская — Гагарина в Екатеринбурге. Большую часть этого квартала занимает комплекс Уральского института противопожарной службы МЧС России, но остались также двухэтажные дома постройки середины XX века, которые будут постепенно сносить. Недавно квартал уже подвергся уплотнению — в глубине построили 19-этажный клубный дом «Аллегро» от застройщика ООО «СЗ "Горжилстрой"». Продолжать застраивать его и дальше.
Согласно выставленному на общественное обсуждение проекту межевания и планировки, на месте двухэтажных домов по чётной стороне улицы Ботанической (они были определены под снос несколько лет назад) два застройщика должны возвести четыре здания — две 25-этажки, одну 18-этажку и одну 8-этажку.
Население квартала после его «реновации» должно увеличиться более чем на тысячу человек — с нынешних 550 жителей до 1605.
Срок реализации проекта, обозначенный в документации — до 2035 года.
Приём замечаний и предложений горожан в рамках общественных обсуждений будет проводиться до 13 октября.
Согласно выставленному на общественное обсуждение проекту межевания и планировки, на месте двухэтажных домов по чётной стороне улицы Ботанической (они были определены под снос несколько лет назад) два застройщика должны возвести четыре здания — две 25-этажки, одну 18-этажку и одну 8-этажку.
Население квартала после его «реновации» должно увеличиться более чем на тысячу человек — с нынешних 550 жителей до 1605.
Иллюстрация: фрагмент документации проекта
Срок реализации проекта, обозначенный в документации — до 2035 года.
Приём замечаний и предложений горожан в рамках общественных обсуждений будет проводиться до 13 октября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
29 сентября 2025
29 сентября 2025
В Екатеринбурге на год закроют движение по переулку Механическому
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Свердловский театр драмы отмечает юбилей
02 октября 2025
02 октября 2025