В Екатеринбурге активисты планируют высадить липы и яблони на улице Луначарского, им нужна помощь

18.50 Суббота, 4 октября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Активисты Екатеринбурга получили официальное разрешение на посадку деревьев на улице Луначарского. В проекте запланировано высадить липы и яблони, сообщили участники инициативы в телеграм-канале «Деревья Екатеринбург».

Сейчас команда собирает пожертвования на покупку саженцев. По расчётам активистов, необходимо собрать 60 тысяч рублей до начала ноября, чтобы успеть провести посадку до наступления холодов. Принять участие можно, переведя любую сумму. Подробности — по ссылке.

Кроме финансовой поддержки, организаторы ищут волонтёров для физической помощи: копки ям, переноски тяжестей и самой посадки. Также требуются рейки и грунт для закрепления и ухода за молодыми деревьями.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов изменят схему движения из-за ремонта путей на ЖБИ
04 октября 2025
Десятки екатеринбуржцев пришли на открытие мемориальной доски Виталию Воловичу
29 сентября 2025
Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
29 сентября 2025
Екатеринбург стал на 18% популярнее у туристов по сравнению с 2024 годом
27 сентября 2025

