В Екатеринбурге активисты планируют высадить липы и яблони на улице Луначарского, им нужна помощь
Фото: Вечерние ведомости
Активисты Екатеринбурга получили официальное разрешение на посадку деревьев на улице Луначарского. В проекте запланировано высадить липы и яблони, сообщили участники инициативы в телеграм-канале «Деревья Екатеринбург».
Сейчас команда собирает пожертвования на покупку саженцев. По расчётам активистов, необходимо собрать 60 тысяч рублей до начала ноября, чтобы успеть провести посадку до наступления холодов. Принять участие можно, переведя любую сумму. Подробности — по ссылке.
Кроме финансовой поддержки, организаторы ищут волонтёров для физической помощи: копки ям, переноски тяжестей и самой посадки. Также требуются рейки и грунт для закрепления и ухода за молодыми деревьями.
