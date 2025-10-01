В Берёзовском проверят школу, где ученице запретили носить кокошник





— написала Ахмедова Также комиссия даст оценку поведению педагогического состава и возможным нарушениям. Вот такой новостью с нами сегодня поделилась министр, тоже вдохновлённая словами Путина. Что ж, не удивлюсь, если теперь и в Министерстве образования Свердловской области все наденут кокошники,

В Берёзовском проверяют обстоятельства конфликта вокруг школьницы, которой запретили носить кокошник. Комиссию направило Министерство образования Свердловской области, сообщила член Совета по правам человека при Президенте РФ Марина Ахмедова в своём телеграм-канале. По её словам, глава ведомства Светлана Тренихина поддержала право учениц приходить в школу с традиционными аксессуарами.Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в конце сентября. Второклассница одной из школ Берёзовского пришла на занятия с ободком в стиле русского кокошника. Учительница сочла украшение неуместным и сравнила его с маскарадным костюмом, после чего запретила девочке носить его на уроках. Мать ученицы рассказала о ситуации в соцсетях, и история получила широкий общественный отклик.Речь идёт о словах Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи. Он заявил, что мода на кокошники и традиционные наряды среди молодых женщин свидетельствует о «зрелости и прочности российского общества» и что у «противников» не получилось разложить российское общество изнутри.