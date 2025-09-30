В Екатеринбурге начали принимать оплату проезда с помощью геолокации

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 25 сентября пассажиры Екатеринбурга получили возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью геолокации. Новый способ уже работает на троллейбусе №33 и автобусах №80 и №83. С 03 октября оплата по геолокации стала доступна также на трамвае №1 и автобусе №48, сообщили в пресс-службе ЕКАРТ.На данный момент новым способом можно воспользоваться в 105 транспортных средствах. Чтобы оплатить проезд по геолокации, пассажиру нужно обновить приложение «ЕКАРТА» или установить его, если оно еще не установлено, и включить Bluetooth на смартфоне. При запуске приложения следует выбрать «Оплатить по геолокации», после чего смартфон автоматически определит маршрут и транспортное средство.Оплата проводится через Систему быстрых платежей (СБП). После подтверждения оплаты пассажир получает электронный билет. В пресс-службе ЕКАРТ отметили, что внедрение системы позволит сэкономить время при посадке и сделает поездки в общественном транспорте более удобными.