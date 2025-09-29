В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов изменят схему движения из-за ремонта путей на ЖБИ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 17 по 27 октября в районе ЖБИ изменится схема движения пяти трамвайных маршрутов по улицам Сыромолотова и Панельной. Как сообщили в Департаменте информационной политики администрации города, ограничение связано с ремонтом трамвайных путей на улице Сыромолотова, на участке от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ». Работы начнутся в 00.00 17 октября и завершатся к 05.00 27 октября.Во время ремонта трамваи будут следовать по изменённым маршрутам:от станции Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;от станции Дворец Спорта — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — Луначарского — Тверитина — Мичурина — станция ЦПКиО — Мичурина — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Радищева — Московская — станция Дворец Спорта;от станции 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;от станции Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — проспект Ленина — Исеть;от станции Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Блюхера — станция Шарташ.Кроме того, движение автотранспорта будет ограничено на участке от дома № 28а/1 по улице Сыромолотова до пересечения с улицей Панельной.