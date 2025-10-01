Неосторожная поездка на снегоходе лишит жителя Верхней Пышмы более 1,5 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поставлена точка в деле о наезде на пешехода снегохода. Инцидент имел место в Верхней Пышме на улице Машиностроителей почти четыре года назад, а потерпевшим в нём был мужчина с собакой.Верхнепышминский районный суд изначально удовлетворил крупный иск пострадавшего, взыскав с водителя транспортного средства компенсацию морального и материального вреда. Правда, не в полном объёме. За тяжёлые травмы и длительное время лечения и реабилитации истец просил взыскать с лихача более 1,7 миллионов рублей материального ущерба, включая расходы на лекарства и медицинские средства, а также компенсацию морального вреда в размере 2,47 миллионов рублей. В своём иске пострадавший потерпевший отдельно указывал, что ответчик так и не предпринял попыток загладить причинённый вред, не приносил извинений и никак не помогал в восстановлении здоровья.Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с ответчика 1,5 миллионов рублей в счёт морального вреда, а также 16 995 рублей на покрытие расходов на медикаменты и средства медицинского назначения. При этом требования о возмещении стоимости протеза и ряда препаратов суд отклонил, указав, что их приобретение пока носит лишь планируемый характер.Попытка ответчика обжаловать решение в Свердловском областном суде, результатов не дало. Апелляционная инстанция оставила постановление без изменений. Сегодня решение вступило в законную силу.