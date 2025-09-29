Возрастное ограничение 18+
Большая часть домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга осталась без холодной воды
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, 3 октября, вблизи дома № 12 на улице Зелёный остров произошёл порыв водопроводных сетей. Авария привела к временной остановке подачи воды в ряд жилых домов района. В настоящее время коммунальные службы МУП «Водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы.
Одновременно с этим районная прокуратура начала проверку в связи с приостановкой подачи холодного водоснабжения жителям. Планируется выяснить причины аварии и дать правовую оценку действиям ресурсоснабжающей организации. В частности, будет проверена своевременность выявления и устранения причин аварии, достаточность задействованных сил и средств, а также организация обеспечения населения водой в период перебоев.
По итогам проверки, при выявлении нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. В надзорном ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, а проверочные мероприятия продолжаются.
Вместе с тем, некоторые местные жители утверждают, что подача холодной воды до сих пор не восстановлена.
