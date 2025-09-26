Возрастное ограничение 18+

Свалку ликвидировали в Природном парке «Река Чусовая»

19.06 Пятница, 3 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура добилась устранения нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях. Нарушения были выявлены в ходе проверки в Природном парке «Река Чусовая».

На земельном участке сельскохозяйственного назначения в районе деревни Усть-Утка, находящемся в аренде у акционерного общества «Уралэлектромедь», незаконно размещались отходы производства и потребления. Общая площадь свалки составила около 1600 квадратных метров. Такое размещение противоречило установленному режиму особой охраны природного парка.

По итогам надзорных мероприятий прокурор внёс представление руководству предприятия. После рассмотрения акта прокурорского реагирования свалка была ликвидирована, а территория приведена в соответствие с требованиями законодательства.

В прокуратуре подчеркнули, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории Природного парка «Река Чусовая» будет продолжен.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
