Похолодание до -6°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В предстоящие выходные в Свердловской области ожидается понижение температуры до -6°C. Также синоптики прогнозируют дождь, в том числе с мокрым снегом.
В субботу, 4 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью -1...+4°C, в горах и низинах до -6°C; днём +7...+12°C. Ветер 3-8 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +2...+4°C, днём +9...+11°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 5 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью -1...+4°C, днём +8...+13°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +1...+3°C, днём +11...+13°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
