В Екатеринбурге аккаунты пользователей арендных самокатов хотят связать с «Госуслугами»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пользователей сервисов по аренде электросамокатов могут обязать связывать свои аккаунты с «Госуслугами».
Эту идею поддержали руководители представительных органов восьми городов, подписав коллективное обращение с просьбой ввести на законодательном уровне подтверждение личности для водителей электросамокатов. Со стороны уральской столицы документ подписала председатель гордумы Анна Гурарий, сообщили в екатеринбургской городской думе.
Помимо спикера городской думы Екатеринбурга, обращение подписали председатели Челябинска, Якутска, Волгограда, Кургана, Перми, Луганска и Магнитогорска.
Суть инициативы в том, чтобы сделать обязательным получение карты водителя СИМ по типу Fan ID с идентификацией через «Госуслуги», которая будет доступна для жителей старше 16 лет.
Обращение собираются направить во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, сопредседателю Ирине Гусевой в рамках проекта «Муниципальный диалог».
