Возрастное ограничение 18+
Весь общественный транспорт в Екатеринбурге хотят оборудовать камерами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге хотят оборудовать весь общественный транспорт камерами видеонаблюдения, где они ещё не установлены.
Как рассказали на официальном городском портале, эта инициатива стала результатом встречи директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Ощепкова с начальником отдела городской ГИБДД Павлом Крыловым и представителями десяти компаний-перевозчиков.
Также на заседании решили, что тех, кого принимают на работу водителем, нужно проверять ещё строже. Перед трудоустройством власти хотят изучать информацию о том, как кандидат соблюдает ПДД. Проверить планируют и тех, кто уже работает в компаниях-перевозчиках.
Как рассказали на официальном городском портале, эта инициатива стала результатом встречи директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Ощепкова с начальником отдела городской ГИБДД Павлом Крыловым и представителями десяти компаний-перевозчиков.
«По итогам встречи было принято решение о введении нескольких дополнительных мер обеспечения безопасности перевозок. Так, подвижной состав общественного транспорта, где ещё не установлены средства обзора и контроля закрытия дверей, будут дооборудованы необходимой техникой»,
– рассказали в мэрии.
Также на заседании решили, что тех, кого принимают на работу водителем, нужно проверять ещё строже. Перед трудоустройством власти хотят изучать информацию о том, как кандидат соблюдает ПДД. Проверить планируют и тех, кто уже работает в компаниях-перевозчиках.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
У Екатеринбурга появилась своя молодёжная администрация
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
29 сентября 2025
29 сентября 2025
В Свердловской области подвели итоги мотосезона: 31 погибший и более 200 пострадавших
28 сентября 2025
28 сентября 2025