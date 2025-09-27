Возрастное ограничение 18+
Каток на площади 1905 год вернётся зимой в Екатеринбург
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти определились с днями, в которые на площади 1905 года будет работать каток. Ему отведено полтора месяца.
Глава города Алексей Орлов уже подписал постановление о возведении ледового городка в Историческом сквере и устройстве катка на центральной площади. Согласно документу, ледовый городок откроется 29 декабря и проработает до 18 января, а каток станет доступен для жителей Екатеринбурга и его гостей с 4 декабря по 23 февраля. На обеих площадках будут работать новогодние ярмарки.
Также постановлением определены сроки проведения XXIV Международного конкурса ледовой скульптуры «Европа – Азия», которые совпадают с временем работы ледового городка.
Напомним, что на площади 1905 года традиционно возводили ледовый городок, но в прошлом году городские власти решили вместо него сделать каток, а городок перенести в Исторический сквер. Каток напротив здания мэрии впервые открылся 21 декабря 2024 года и, благодаря холодной погоде, проработал до 9 марта 2025 года.
