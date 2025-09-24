Екатеринбург стал площадкой международной туристической выставки «Expotravel-2025»

«Это крупнейшее событие Урала в сфере туризма и гостеприимства. В этом году нас радует широчайшая география гостей — от Центральной Европы до Азии и Африки. Но особенно важно, что в программе активно участвуют и регионы России»,



— приводит слова президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева официальный портал Екатеринбург.рф.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 2 октября, в деловом центре «Панорама» в Екатеринбурге торжественно открылась международная туристская выставка «Expotravel-2025». В этом году событие проходит уже в 29-й раз и традиционно открывает осенне-зимний туристический сезон на Урале.В выставке участвуют ведущие туроператоры и компании России, ближнего и дальнего зарубежья, национальные и региональные туристические офисы, авиакомпании, отели и санаторно-курортные комплексы. География участников охватывает почти все континенты: туристические продукты представляют Малайзия, Китай, Вьетнам, Уганда, а также страны Центральной Европы — Венгрия, Словения и Словакия. Среди российских регионов свои стенды подготовили города Свердловской области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил.В течение двух дней гости смогут посетить презентацию СПА-отелей Венгрии, дегустацию узбекской кухни, конференцию по детскому и молодежному туризму, круглый стол по промышленному туризму, а также презентацию зимней полетной программы международного туроператора One Click Travel и многое другое.