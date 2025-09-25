В Каменске-Уральском осужденному по резонансному делу смягчили наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство Максима Колмогорцева о замене оставшейся части наказания принудительными работами. Напомним, мужчина этот был осуждён за нападение на девушку, чей цвет волос ему не понравился.Вопиющий инцидент, весть о котором быстро вышла за границы Свердловской области, случился в 2023 году. Позже Красногорский районный суд признал Колмогорцева виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Спустя год он был переведен в колонию-поселение ИК-47, где зарекомендовал себя положительно. Сегодня стало известно, что мужчине ещё больше смягчили наказание.Суд исследовал материалы дела и характеристику администрации учреждения. В ней говорилось, что за время отбывания наказания осужденный неоднократно поощрялся за добросовестный труд и дисциплину, нарушений не допускал, освоил рабочие профессии. Кроме того, Колмогорцев полностью признал вину, раскаялся, принёс извинения потерпевшей и выплатил компенсацию морального вреда.Ходатайство поддержали как представители администрации колонии, так и прокуратура. В итоге суд заменил неотбытую часть срока принудительными работами с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Отбывать наказание Колмогорцев будет в Исправительном центре с обязательным привлечением к труду. Постановление суда пока не вступило в законную силу.