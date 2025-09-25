В Екатеринбурге завершено расследование дела о массовом отравлении школьников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственное управление СК России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление учащихся и сотрудников одной из школ Екатеринбурга. Обвиняемой по делу проходит заведующая производством, местная жительница 1962 года рождения.По данным следствия, в апреле 2025 года женщина, отвечавшая за организацию работы пищеблока в средней школе Орджоникидзевского района, допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технологического процесса. В результате неосторожных действий пострадали 29 человек — школьники и работники образовательного учреждения.В ходе расследования были проведены осмотры места происшествия и документации, назначены и изучены результаты судебных экспертиз, допрошены порядка 60 потерпевших и свидетелей. Следователи проанализировали должностные инструкции, санитарные и медицинские документы. Собранные доказательства позволили установить обстоятельства происшествия и роль обвиняемой.Женщина полностью признала вину и раскаялась. В ближайшее время уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей), будет направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.