На Авито почти в два раза чаще стали блокировать ссылки на сайты мошенников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За пять лет сотрудничества Авито с BI.ZONE Brand Protection эффективность борьбы с мошенничеством выросла почти в два раза. Такие данные Вечерним ведомостям привела команда площадки.
В рамках партнёрства с BI.ZONE Brand Protection площадка работала над:
– блокировкой ссылок на фишинговые ресурсы;
– мониторингом мошеннических схем на теневых ресурсах;
– безопасностью персональных данных;
– поиском уязвимостей платформы;
– защитой сайта от вредоносного ПО.
Так, например, представители площадки говорят, что путём совершенствования алгоритмов поиска незаконной активности за пять лет эффективность борьбы с фишингом выросла на 85%, а время, которое требуется для блокировки опасных ресурсов, сократилось на 25%.
«Авито – крупнейшая в мире классифайд-платформа. Более 2 000 000 новых объявлений появляется на площадке ежедневно, а её ежемесячная аудитория составляет 72 миллиона пользователей, поэтому наша команда непрерывно улучшает показатели безопасности платформы, включая борьбу с фишингом, распространением вредоносного ПО и другими случаями неправомерного использования бренда компании»,
– рассказали в пресс-службе компании.
