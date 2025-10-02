На Авито почти в два раза чаще стали блокировать ссылки на сайты мошенников





– рассказали в пресс-службе компании. «Авито – крупнейшая в мире классифайд-платформа. Более 2 000 000 новых объявлений появляется на площадке ежедневно, а её ежемесячная аудитория составляет 72 миллиона пользователей, поэтому наша команда непрерывно улучшает показатели безопасности платформы, включая борьбу с фишингом, распространением вредоносного ПО и другими случаями неправомерного использования бренда компании»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За пять лет сотрудничества Авито с BI.ZONE Brand Protection эффективность борьбы с мошенничеством выросла почти в два раза. Такие данные Вечерним ведомостям привела команда площадки.В рамках партнёрства с BI.ZONE Brand Protection площадка работала над:Так, например, представители площадки говорят, что путём совершенствования алгоритмов поиска незаконной активности за пять лет эффективность борьбы с фишингом выросла на 85%, а время, которое требуется для блокировки опасных ресурсов, сократилось на 25%.