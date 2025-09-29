Власти Екатеринбурга анонсировали планы на КРТ по ещё десяти площадкам





сказали в мэрии. «Таким образом программа развития позволит не только улучшить условия жизни горожан, обновить территории старой застройки, но и привести в порядок памятник и прилегающую к нему территорию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На панельной сессии XII Международного строительного форума 100+ TechnoBuild заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал о планах включить в программу «Комплексного развития территорий» (КРТ) ещё десять площадок.По его словам, одна из площадок, на которую уже есть планы, включает знаковый для екатеринбуржцев объект культурного наследия.По данным городской администрации, на сегодняшний день в уральской столицы насчитывается 379 ветхих и аварийных домов с общей жилой площадью 178 тысяч квадратных метров, а через десять лет таких зданий, по мнению властей, может стать более двух тысяч с суммарной площадью 950 тысяч квадратных метров.