Возрастное ограничение 18+

Власти Екатеринбурга анонсировали планы на КРТ по ещё десяти площадкам

16.24 Четверг, 2 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На панельной сессии XII Международного строительного форума 100+ TechnoBuild заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал о планах включить в программу «Комплексного развития территорий» (КРТ) ещё десять площадок.

По его словам, одна из площадок, на которую уже есть планы, включает знаковый для екатеринбуржцев объект культурного наследия.

«Таким образом программа развития позволит не только улучшить условия жизни горожан, обновить территории старой застройки, но и привести в порядок памятник и прилегающую к нему территорию»,

сказали в мэрии.


По данным городской администрации, на сегодняшний день в уральской столицы насчитывается 379 ветхих и аварийных домов с общей жилой площадью 178 тысяч квадратных метров, а через десять лет таких зданий, по мнению властей, может стать более двух тысяч с суммарной площадью 950 тысяч квадратных метров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
29 сентября 2025
В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров
01 октября 2025
За сутки в Свердловской области ликвидировано 11 пожаров
25 сентября 2025
В понедельник свердловские пожарные ликвидировали 27 пожаров
30 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:13 На Авито почти в два раза чаще стали блокировать ссылки на сайты мошенников
16:40 С хризантемами из Нидерландов в Екатеринбурге привезли карантинный объект
16:24 Власти Екатеринбурга анонсировали планы на КРТ по ещё десяти площадкам
16:07 Прокуратуру просят проверить законность взносов за участие в соревнованиях по фигурному катанию в Свердловской области
15:43 На Белоярской АЭС испытали систему звуковидения для реактора БН-800
15:18 В Екатеринбурге завершили следствие по делу о «помощи» мигрантам с экзаменами русскому
14:40 Жители Свердловской области в 2025 году заказали на Авито более 1,9 млн товаров с доставкой
13:09 В Свердловской области повысили размер взносов за капремонт
12:49 В Екатеринбурге пара пенсионеров продала квартиру и отдали деньги мошенникам
12:26 Участникам драки на Сухоложской в Екатеринбурге вынесли приговор
11:31 В Нижнем Тагиле «ВАЗ» на большой скорости влетел в Hover перед светофором
11:11 В Екатеринбурге восемь учеников школы №122 подхватили кишечную инфекцию
10:56 Директор коммунального хозяйства и предприниматель ответят перед судом в Верхней Пышме
10:23 Глава СК взял на контроль дело воспитательницы асбестовского детсада
09:40 В Екатеринбурге грузовик не вписался в поворот и вмял женщину в забор
09:24 На многодетную мать в Туринском районе возбудили уголовное дело из-за долгов перед детьми
21:02 Екатеринбуржцы тратят в среднем 17,5 тысячи рублей на подготовку машин к зиме
20:44 Дело о поножовщине в Решетах будут рассматривать заново
19:01 Упавшая на железнодорожном вокзале Екатеринбурга получит существенную компенсацию
18:50 Танцевальный перформанс оживит героев «Мастерской яблоневых грёз» в саду Казанцева
18:35 В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров
18:07 Уральский чиновник растоптал плакат с методами контрацепции в женской консультации
17:37 СМИ: в Берёзовском второкласснице запретили приходить на уроки в кокошнике
17:14 После жалобы на бывшую воспитательницу асбестовского детсада возбудили уголовное дело
17:04 Снег и дождь прогнозируются в Свердловской области
16:50 Ещё один пикет в защиту Дидинского леса прошёл в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
Все новости России и мира
18:13 На Авито почти в два раза чаще стали блокировать ссылки на сайты мошенников
16:40 С хризантемами из Нидерландов в Екатеринбурге привезли карантинный объект
16:24 Власти Екатеринбурга анонсировали планы на КРТ по ещё десяти площадкам
16:07 Прокуратуру просят проверить законность взносов за участие в соревнованиях по фигурному катанию в Свердловской области
15:43 На Белоярской АЭС испытали систему звуковидения для реактора БН-800
15:18 В Екатеринбурге завершили следствие по делу о «помощи» мигрантам с экзаменами русскому
14:40 Жители Свердловской области в 2025 году заказали на Авито более 1,9 млн товаров с доставкой
13:09 В Свердловской области повысили размер взносов за капремонт
12:49 В Екатеринбурге пара пенсионеров продала квартиру и отдали деньги мошенникам
12:26 Участникам драки на Сухоложской в Екатеринбурге вынесли приговор
11:31 В Нижнем Тагиле «ВАЗ» на большой скорости влетел в Hover перед светофором
11:11 В Екатеринбурге восемь учеников школы №122 подхватили кишечную инфекцию
10:56 Директор коммунального хозяйства и предприниматель ответят перед судом в Верхней Пышме
10:23 Глава СК взял на контроль дело воспитательницы асбестовского детсада
09:40 В Екатеринбурге грузовик не вписался в поворот и вмял женщину в забор
09:24 На многодетную мать в Туринском районе возбудили уголовное дело из-за долгов перед детьми
21:02 Екатеринбуржцы тратят в среднем 17,5 тысячи рублей на подготовку машин к зиме
20:44 Дело о поножовщине в Решетах будут рассматривать заново
19:01 Упавшая на железнодорожном вокзале Екатеринбурга получит существенную компенсацию
18:50 Танцевальный перформанс оживит героев «Мастерской яблоневых грёз» в саду Казанцева
18:35 В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров
18:07 Уральский чиновник растоптал плакат с методами контрацепции в женской консультации
17:37 СМИ: в Берёзовском второкласснице запретили приходить на уроки в кокошнике
17:14 После жалобы на бывшую воспитательницу асбестовского детсада возбудили уголовное дело
17:04 Снег и дождь прогнозируются в Свердловской области
16:50 Ещё один пикет в защиту Дидинского леса прошёл в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK