На многодетную мать в Туринском районе возбудили уголовное дело из-за долгов перед детьми
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Туринском районе многодетная мать, оставившая троих несовершеннолетних детей жить с отцом, была обязана ежемесячно выплачивать чуть более 44 тысяч рублей алиментов, но не платила их.
Однажды из-за этого судебные приставы привлекли её к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1. КоАП РФ, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. В качестве наказания женщине назначили обязательные работы, но наказание она так и не отбыла, алименты платить не стала. Когда сумма долга приблизилась к 260 тысячам рублей, на женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.
«В рамках рассмотрения дела многодетная мать полностью признала свою вину и даже раскаялась в содеянном, но её все равно признали виновной и приговорили к четырём месяцам принудительных работ. С заработной платы будут взысканы алименты детям и 5 % в доход государства»,
– сказали в пресс-службе приставов.
