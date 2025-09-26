Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцы тратят в среднем 17,5 тысячи рублей на подготовку машин к зиме

21.02 Среда, 1 октября 2025
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Аналитики Авито выяснили, как жители Екатеринбурга готовят свои автомобили к холодному сезону. Опрос показал, что большинство автовладельцев начинают заботиться о машине в октябре, а средняя сумма, которую они планируют потратить на подготовку, составляет около 17 500 рублей.

Почти половина (49%) водителей берётся за сезонные процедуры в октябре. В сентябре этим занимается треть опрошенных (34%), ещё 6% — начинают подготовку летом. В ноябре к процессу подключаются лишь 4%, а в декабре — практически никто.

Главные мероприятия — традиционные: 68% автомобилистов меняют летние шины на зимние, 46% — обновляют моторное масло. В список популярных процедур входят также балансировка колёс, проверка тормозной жидкости и аккумулятора. Примечательно, что женщины чаще следят за балансировкой (32% против 26% у мужчин), а мужчины чаще проверяют зарядку аккумулятора (32% против 20%).

В среднем подготовка автомобиля обходится екатеринбуржцам в 17,5 тысячи рублей. При этом почти треть (29%) планирует уложиться в сумму до 5 тысяч, ограничиваясь базовыми расходами. Ещё 19% готовы выделить до 10 тысяч рублей, 29% — от 10 до 25 тысяч. Более четверти (24%) тратят ещё больше — чаще всего это молодые водители 18–24 лет. Большинство горожан (58%) предпочитают покупать товары для авто в офлайн-магазинах. Однако онлайн-площадки постепенно набирают популярность: 32% автовладельцев заказывают товары в интернете, и чаще всего это молодые водители в возрасте 25–34 лет.

Подготовительные процедуры нередко доверяют специалистам: 38% обращаются в сертифицированные автосервисы, 21% — к официальным дилерам. Ещё 23% комбинируют визиты в мастерские с самостоятельным уходом за автомобилем. Полностью своими силами готовят машину к зиме 11% опрошенных.

Эксперты Авито отмечают, что грамотная и своевременная сезонная подготовка позволяет повысить комфорт и безопасность вождения зимой, а также избежать непредвиденных расходов в дороге.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
