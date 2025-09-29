Упавшая на железнодорожном вокзале Екатеринбурга получит существенную компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура защитила права пассажирки, пострадавшей из-за ненадлежащего содержания территории железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Женщина в прошлом году упала, получив различные травмы.Инцидент произошёл в апреле 2024 года на третьей пассажирской платформе. Пожилая женщина упала из-за повреждённого асфальтового покрытия. В результате падения она получила перелом фаланги пальца правой руки, ушиб грудной клетки и ссадины лица.Прокуратура установила, что за безопасность пассажиров на объекте отвечает ОАО «Российские железные дороги». В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования и постановил взыскать в пользу пострадавшей 250 тысяч рублей. За исполнением судебного решения установлен прокурорский контроль.