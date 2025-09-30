Возрастное ограничение 18+
Уральский чиновник растоптал плакат с методами контрацепции в женской консультации
Кадр из видео: Москвитина / t.me/n_moskvitina
Внимание общественности привлёк момент из видеоролика фонда «Женщины за жизнь», выступающего за запрет абортов, на котором уральский чиновник Марк Ицкович демонстративно смял и растоптал плакат с методами контрацепции.
Видео опубликовала директор фонда Наталья Москвитина в своём телеграм-канале, отметив, что женской консультации №1 в Екатеринбурге в коридоре висел плакат, на котором рассказывается о женских методах контрацепции, в том числе стерилизации. Москвитина сделала сотрудникам медучреждения сделала замечание поэтому поводу и подчеркнула, что при текущей демографической ситуации предлагать подобный вариант контрацепции недопустимо. Этот плакат сразу сняли, после чего, руководитель службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович, участвовавший в проверке, смял баннер и, бросив его себе под ноги, стал топтать.
Известно, что Марк Ицкович также руководит кафедрой «Коррекционная педагогика и психология» в УрФУ. На странице университета также указано, что он кандидат психологических наук, клинический психолог, педагог-психолог высшей категории, перинатальный психолог и специалист по лечебной физкультуре.
