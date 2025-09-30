Возрастное ограничение 18+

СМИ: в Берёзовском второкласснице запретили приходить на уроки в кокошнике

17.37 Среда, 1 октября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В гимназии №5 в Берёзовском ученице второго класса сделали замечание из-за того, что она пришла в школу в кокошнике. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

По данным издания, когда девочка пришла в красном кокошнике, учительница потребовала снять головной убор, аргументировав своё требование тем, что школа – не карнавал и не маскарад. Мама второклассницы подумала, что учительницу смутил цвет головного убора, и через несколько дней отпустила дочь на уроки в кокошнике серого цвета, но девочка всё равно получила замечание и просьбу не надевать его.

Мама школьницы возмущена таким отношением к головному убору и утверждает, что сама носит кокошники на работу (она тоже работает в школе). Она убеждена, что небольшие кокошники хорошо смотрятся с деловыми костюмами.

На ситуацию также обратила внимание член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. По её мнению, ношение традиционного русского головного убора нужно поощрять.

Ахмедова также подчеркнула, что «никто не возражает против учениц в хиджабах», отмечая несправедливое отношение к девочке, которая пришла на урок в кокошнике. Решить подобную проблему она предлагает введением единого стандарта школьной формы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге на Амундсена под колёса попала 15-летняя девочка
30 сентября 2025
Из-за жалобы на воспитательницу прокуратура проверяет детсад в Асбесте
30 сентября 2025
В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
26 сентября 2025
Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
29 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:01 Упавшая на железнодорожном вокзале Екатеринбурга получит существенную компенсацию
18:50 Танцевальный перформанс оживит героев «Мастерской яблоневых грёз» в саду Казанцева
18:35 В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров
18:07 Уральский чиновник растоптал плакат с методами контрацепции в женской консультации
17:37 СМИ: в Берёзовском второкласснице запретили приходить на уроки в кокошнике
17:14 После жалобы на бывшую воспитательницу асбестовского детсада возбудили уголовное дело
17:04 Снег и дождь прогнозируются в Свердловской области
16:50 Ещё один пикет в защиту Дидинского леса прошёл в Екатеринбурге
16:21 Дептуризма Свердловской области проиграл судебный спор с «Баден-Баден» за выделенный грант
15:43 Дело погубившей своих детей забытой зажигалкой жительницы Асбеста передали в суд
14:49 В Екатеринбурге на Белореченской под машину попал четырёхлетний мальчик
14:36 Конференция о предпринимательстве в интернете пройдёт в Екатеринбурге 14 октября
13:28 Одновременно 12 ученикам стало плохо в екатеринбургском лицее
13:07 В Первоуральске директора ЖКХ и КО обвиняют в мошенничестве
12:40 Два охотничьих ножа изъяли таможенники Кольцово у пассажира из Узбекистана
12:22 Осуждённая за гибель Далера опекунша Вероника Наумова обжаловала приговор
11:13 Пять человек пострадали в ДТП под Белоярским
10:51 Суд вернул работу уволенному металлургу за уходы со смены пораньше
10:26 Приставы оставили без машины должника из Екатеринбурга
09:40 Четырём иностранцам грозит выдворение после рейда полиции в Екатеринбурге
09:22 Из-за новых требований закона «О связи» колл-центры поднимают цены на свои услуги
21:03 Екатеринбуржцам покажут первый цветной шедевр Федерико Феллини
20:53 Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве
20:44 На фестивале «День Уралмаша» обсудят прошлое и будущее соцгорода
20:13 Свердловские врачи спасли 26-летнего мужчину после тяжёлого ДТП
19:18 Два дома в Новой Ляле признали авариными только после вмешательства прокуратуры
Все новости Свердловской области
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
Все новости России и мира
19:01 Упавшая на железнодорожном вокзале Екатеринбурга получит существенную компенсацию
18:50 Танцевальный перформанс оживит героев «Мастерской яблоневых грёз» в саду Казанцева
18:35 В последний день сентября в Свердловской области ликвидировали 11 пожаров
18:07 Уральский чиновник растоптал плакат с методами контрацепции в женской консультации
17:37 СМИ: в Берёзовском второкласснице запретили приходить на уроки в кокошнике
17:14 После жалобы на бывшую воспитательницу асбестовского детсада возбудили уголовное дело
17:04 Снег и дождь прогнозируются в Свердловской области
16:50 Ещё один пикет в защиту Дидинского леса прошёл в Екатеринбурге
16:21 Дептуризма Свердловской области проиграл судебный спор с «Баден-Баден» за выделенный грант
15:43 Дело погубившей своих детей забытой зажигалкой жительницы Асбеста передали в суд
14:49 В Екатеринбурге на Белореченской под машину попал четырёхлетний мальчик
14:36 Конференция о предпринимательстве в интернете пройдёт в Екатеринбурге 14 октября
13:28 Одновременно 12 ученикам стало плохо в екатеринбургском лицее
13:07 В Первоуральске директора ЖКХ и КО обвиняют в мошенничестве
12:40 Два охотничьих ножа изъяли таможенники Кольцово у пассажира из Узбекистана
12:22 Осуждённая за гибель Далера опекунша Вероника Наумова обжаловала приговор
11:13 Пять человек пострадали в ДТП под Белоярским
10:51 Суд вернул работу уволенному металлургу за уходы со смены пораньше
10:26 Приставы оставили без машины должника из Екатеринбурга
09:40 Четырём иностранцам грозит выдворение после рейда полиции в Екатеринбурге
09:22 Из-за новых требований закона «О связи» колл-центры поднимают цены на свои услуги
21:03 Екатеринбуржцам покажут первый цветной шедевр Федерико Феллини
20:53 Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве
20:44 На фестивале «День Уралмаша» обсудят прошлое и будущее соцгорода
20:13 Свердловские врачи спасли 26-летнего мужчину после тяжёлого ДТП
19:18 Два дома в Новой Ляле признали авариными только после вмешательства прокуратуры
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK