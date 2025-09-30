Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Берёзовском второкласснице запретили приходить на уроки в кокошнике
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В гимназии №5 в Берёзовском ученице второго класса сделали замечание из-за того, что она пришла в школу в кокошнике. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
По данным издания, когда девочка пришла в красном кокошнике, учительница потребовала снять головной убор, аргументировав своё требование тем, что школа – не карнавал и не маскарад. Мама второклассницы подумала, что учительницу смутил цвет головного убора, и через несколько дней отпустила дочь на уроки в кокошнике серого цвета, но девочка всё равно получила замечание и просьбу не надевать его.
Мама школьницы возмущена таким отношением к головному убору и утверждает, что сама носит кокошники на работу (она тоже работает в школе). Она убеждена, что небольшие кокошники хорошо смотрятся с деловыми костюмами.
На ситуацию также обратила внимание член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. По её мнению, ношение традиционного русского головного убора нужно поощрять.
Ахмедова также подчеркнула, что «никто не возражает против учениц в хиджабах», отмечая несправедливое отношение к девочке, которая пришла на урок в кокошнике. Решить подобную проблему она предлагает введением единого стандарта школьной формы.
