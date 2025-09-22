Ещё один пикет в защиту Дидинского леса прошёл в Екатеринбурге





задаётся вопросом пикетчик. «Есть участки по несколько соток, есть по десять гектаров, и есть много территорий, которые "загаженных" предприятиями, где ничего уже расти не может. Почему выбирают именно экологически чистые места для свалок?»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге возле резиденции свердловского губернатора прошёл ещё один одиночный пикет против вырубки Дидинского.На этот раз с плакатом вышел эколог и экоактивист Сергей Кириллов.Напомним, в Дидинском лесу хотят разместить полигон промышленных отходов ПНТЗ.